اونلاين | «شووت NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر رابط ماتش alahly يلا شوت PLUS رابط ماتش الاهلي YOUTUBE

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ويدخل فريق الإتحاد السكندرى بقيادة مدربه طلعت يوسف راغباً في تأكيد جدارته بالتواجد في القمة بالفوز على الاهلي حامل اللقب ، ورغم فارق الإمكانيات والتاريخ إلا أن طلعت يوسف تحدث مع لاعبيه حول قدرة الفريق على تحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي وإسقاطه خاصة وأن زعيم الثغر سبق وحقق الفوز وبنتيجة كبيرة على الأهلي.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قناتى أون سبورت وتايم سبورت مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى فى الجولة العاشرة للدوري.

يستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة في مشواره المحلي عندما يواجه الاتحاد السكندري، غدًا الإثنين، في مباراة تأتي ضمن الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري.

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ويتصدر الأهلي ترتيب المسابقة بـ21 نقطة محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز في أول سبع جولات كان آخرها الانتصار على الإسماعيلي بهدف دون رد.

في المقابل، يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثاني حاليًا برصيد 20 نقطة حيث نجح "زعيم الثغر" في الفوز بآخر مباراة على حساب نادي مصر بهدفين مقابل هدف.

وقبل مباراة الإثنين يستعرض "يلا كورة" ملامح من مباراة الأهلي والاتحاد:

- سلسة انتصارات أمام هزيمة

يمتلك الأهلي سلسلة رائعة من حيث الانتصارت حيث لم يعرف الفريق الأحمر أي نتيجة سوى الفوز في مسابقة الدوري حتى الآن من خلال الانتصار في أول سبع مباريات.

في المقابل، حقق فريق الاتحاد السكندري بداية مثالية هذا الموسم مكنه من منافسة الأهلي على قمة الترتيب بعدما نجح فريق "زعيم الثغر" في الفوز بست مباريات مقابل تعادلين وخسارة واحدة كانت على يد الزمالك في الأسبوع الأول من المسابقة.