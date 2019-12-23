اونلاين | «كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الاهلي مباشر متعددة NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الاهلي مباشر متعددة NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى السابعة والنصف مساءً، حيث يسعى المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته المحلية، بعدما حقق العلامة الكاملة فى 7 لقاءات سابقة، رافعاً رصيده إلى النقطة 21، متفوقاً على الاتحاد صاحب المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

المارد الأحمر يستعيد المصابين

ويستعيد الأهلي في مباراة اليوم أكثر من لاعب تعرض للأصابة خلال الفترة الماضية، أبرزهم عمرو السولية وأحمد فتحي الذي غاب عن لقاء الإسماعيلي الأخير بالدوري والذى فاز فيه الأهلي بهدف نظيف، كما يعود رامى ربيعة الذى خرج من لقاء الإسماعيلي للإصابة، لكنه تماثل للشفاء سريعاً، ويواصل محمود متولي تواجده في قائمة الأهلي بعد شفائه مؤخراً من الإصابة التى حرمته من المباريات فترة طويلة فيما يتواصل غياب رمضان صبحي نجم الفريق للصابة في العضلة الخلفية ، ويعول فايلر في لقاء الليلة على جهود أكثر من ورقة رابحة يأتي في مقدمتهم ، أجاي ، قفشة ،وحسين الشحات وعلى معلول ووليد سليمان.

الاتحاد يصارع للبقاء بين أهل القمة

Advertisements

ويدخل فريق الإتحاد السكندرى بقيادة مدربه طلعت يوسف راغباً في تأكيد جدارته بالتواجد في القمة بالفوز على الاهلي حامل اللقب ، ورغم فارق الإمكانيات والتاريخ إلا أن طلعت يوسف تحدث مع لاعبيه حول قدرة الفريق على تحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي وإسقاطه خاصة وأن زعيم الثغر سبق وحقق الفوز وبنتيجة كبيرة على الأهلي.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قناتى أون سبورت وتايم سبورت مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى فى الجولة العاشرة للدوري.

يستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة في مشواره المحلي عندما يواجه الاتحاد السكندري، غدًا الإثنين، في مباراة تأتي ضمن الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري.

ويتصدر الأهلي ترتيب المسابقة بـ21 نقطة محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز في أول سبع جولات كان آخرها الانتصار على الإسماعيلي بهدف دون رد.