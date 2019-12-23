اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

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ويستعيد الاهلي في مباراة اليوم أكثر من لاعب تعرض للإصابة خلال الفترة الماضية أبرزهم عمرو السولية وأحمد فتحي الذي غاب عن لقاء الإسماعيلي الأخير بالدوري والذى فاز فيه الأهلي بهدف نظيف، يواصل محمود متولي تواجده في قائمة الاهلي بعد شفاؤه مؤخراً من الإصابة التي حرمته من المباريات فترة طويلة فيما يتواصل غياب رمضان صبحي نجم الفريق للإصابة في العضلة الخلفية ، ويعول فايلر في لقاء الليلة على جهود أكثر من ورقة رابحة يأتي في مقدمتهم ، أجاي ، قفشة ،وحسين الشحات وعلى معلول ووليد سليمان.

في المقابل ، يدخل فريق الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طلعت يوسف راغباً في تأكيد جدارته بالتواجد في القمة بالفوز على الاهلي حامل اللقب ، ورغم فارق الإمكانيات والتاريخ إلا أن طلعت يوسف تحدث مع لاعبيه حول قدرة الفريق على تحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي وإسقاطه خاصة وأن زعيم الثغر سبق وحقق الفوز وبنتيجة كبيرة على الأهلي.

وحرص محمد مصيلحي رئيس النادي على عقد جلسة مع لاعبي الفريق في حضور الجهاز الفني من أجل الشد من آزرهم وطالبه بتقديم أفضل ما لديهم من أجل التأكيد على قوة الفريق وأحقيته في دخول منطقة الكبار.

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حراسة المرمى: محمد الشنـاوى.

خط الدفاع: على معلول، سعد الدين سمير، أيمن أشرف، محمد هانى.

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خط الوسط: آليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدى "أفشة"، حسين الشحات ، جونيور أجايى.

الهجوم: وليد آزارو.

يستضيف النادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في لقاء أهل القمة، بين متصدر جدول مسابقة الدوري العام والوصيف، والذى يستضيفه استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد

تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى السابعة والنصف مساءً، حيث يسعى المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته المحلية، بعدما حقق العلامة الكاملة فى 7 لقاءات سابقة، رافعاً رصيده إلى النقطة 21، متفوقاً على الاتحاد صاحب المركز الثاني برصيد 20 نقطة.