اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي اليوم في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الأهلي اليوم في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم في الدوري المصري ينتطر عشاق الكرة المصرية وجماهير المارد الأحمر مباراة النادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري في لقاء أصحاب القمة ، بين متصدر جدول المسابقة والوصيف، والذى سيلعب في استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم في الدوري المصري

ستلعب مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري المصري اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، حيث يطمح المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته المحلية، بعدما حقق العلامة الكاملة فى 7 لقاءات سابقة، رافعاً رصيده إلى النقطة 21، متفوقاً على الاتحاد صاحب المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

وأسندت المباراة إلى طاقم تحكيم بقيادة طارق مجدى حكم الساحة و معه كلاً من يوسف البساطى مساعد أول وشهاب راشد مساعد ثاني ومحمود رشدى حكم رابع.

وسيكون النادي الأهلي بكل قوته في اللقاء امام الاتحاد بعد عودة اكثر من لاعب تعرض للأصابة خلال الفترة الماضية، أبرزهم عمرو السولية وأحمد فتحي الذي غاب عن لقاء الإسماعيلي الأخير بالدوري والذى فاز فيه الأهلي بهدف نظيف، كما يعود رامى ربيعة الذى خرج من لقاء الإسماعيلي للإصابة، لكنه تماثل للشفاء سريعاً، ويواصل محمود متولي تواجده في قائمة الأهلي بعد شفائه مؤخراً من الإصابة التى حرمته من المباريات فترة طويلة فيما يتواصل غياب رمضان صبحي نجم الفريق للصابة في العضلة الخلفية ، ويعول فايلر في لقاء الليلة على جهود أكثر من ورقة رابحة يأتي في مقدمتهم ، أجاي ، قفشة ،وليد سليمان وعلى معلول وحسين الشحات.

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ومن المتوقع أن يبدأ السويسرى رينيه فايلر مدرب النادى الأهلى بالتشكيل التالي أمام الإتحاد السكندري: في حراسة المرمى: محمد الشنـاوى. في خط الدفاع: على معلول - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - محمد هانى. في خط الوسط: عمرو السولية - آليو ديانج - محمد مجدى "أفشة" - حسين الشحات - جونيور أجايى. في الهجوم: وليد آزارو.

ويسعى نادي الإتحاد السكندرى مع المدب المخضرم طلعت يوسف في الفوز بالثلاث نقاط واعتلاء القمة بالفوز على الاهلي حامل اللقب ، ورغم فارق الإمكانيات والتاريخ إلا أن طلعت يوسف تحدث مع لاعبيه حول قدرة الفريق على تحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي وإسقاطه خاصة وأن زعيم الثغر سبق وحقق الفوز وبنتيجة كبيرة على الأهلي.

ويتصدر النادي الأهلي جدول مسسابعة الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 7 مباريات، حقق الفوز في 7 و سجل لاعبوه 19 هدفا، واستقبلت شباكه هدفا واحدا، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني برصيد 20 نقطة من 9 مباريات، حقق الفوز في 6 وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة، سجل لاعبوه 12 هدفا، واستقبلت شباكه 5 اهداف.