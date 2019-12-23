رياضة | فايلر يحذر ثلاثي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يحذر ثلاثي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع ثلاثي هجوم الفريق جونيور أجايي ومروان محسن ووليد أزارو، وذلك قبل مواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها مساء اليوم الاثنين.

وطلب فايلر من ثلاثي هجوم الفريق التركيز في لقاء اليوم أمام الفريق السكندري محذرًا إياهم من مواصلة سلسلة إهدار الفرص، خاصة أن الفريق فاز بصعوبة في اللقائين الأخيرين أمام حرس الحدود والإسماعيلي بهدف وحيد.

وأكد المدرب السويسري لثلاثي هجوم الفريق، أن الفوز أمام الاتحاد اليوم بمثابة 6 نقاط، خاصة أن الفريق السكندري ينافس الأحمر على صدارة الدوري، حيث يمتلك الأهلي 21 نقطة في الصدارة بينما يأتي الاتحاد وصيفًا برصيد 20 نقطة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق الاتحاد السكندري، في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ10 من بطولة الدوري الممتاز.

مواجهات الأهلي والاتحاد السكندري تخطت حاجز الـ100 مباراة في بطولة الدوري الممتاز، حيث تعود المواجهة الأولى بين الفريقين إلى النسخة الأولى من بطولة الدوري موسم 1948-1949.

ونرصد في السطور التالية أبرز أرقام مواجهات الفريقين:

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– التقى الأهلي والاتحاد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز في 116 مباراة. حقق الأهلي الفوز في 76 مباراة، بينما فرض التعادل نفسه على نتيجة 24 مباراة، وحقق الاتحاد الفوز في 16 مباراة.

– أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب النادي الأهلي عندما فاز بنتيجة 6-صفر، في موسم 2006-2005، الذي جمع الفريقين في الرابع من نوفمبر عام 2005، وشهد تسجيل عماد النحاس ثلاثة أهداف «هاتريك»، وسجل محمد بركات هدفين، واختتم محمد أبو تريكة سداسية الأهلي.

– أكبر تعادل بين الفريقين كان بنتيجة 4-4 وتحقق في موسم 1955/1954.

– نجح الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة أمام الاتحاد في 71 مباراة بينما فشل في هز شباك الاتحاد على مدى 24 مباراة في تاريخ اللقاءات بينهما.

– نجح نجوم الأهلي في زيارة شباك الاتحاد السكندري بواقع 195 هدفًا. ويعد حسام حسن هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين