رياضة | بعد غياب طويل.. جنش يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد غياب طويل.. جنش يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التدريبات الجماعية اليوم مع باقي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى لجنش بعد أداء برنامج تدريبي خاص في الأيام الماضية.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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