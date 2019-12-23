رياضة | جلسات خاصة من 'فريد' للاعبي دمنهور قبل مواجهة الرجاء غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسات خاصة من 'فريد' للاعبي دمنهور قبل مواجهة الرجاء غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لنادي دمنهور بقيادة كمال فريد جلسة خاصة مع لاعبى الفريق الأول طالبهم بالتركيز و تقديم الأداء الرجولي خارج ملعبهم أمام الرجاء غدا الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.

وطلب كمال فريد المدير الفني من جميع اللاعبين التركيز فقط فيما هو قادم من أجل تعويض الهزائم الأخيرة والعودة من جديد إلي أجواء المنافسة بالمجموعة الثالثة وذلك يحتاج إلى مزيد من الجهد والإصرار للوصول إليه.

وأكد أحمدالنعناعي المدرب العام أنه لا مجال للاستهانة بأي خصم ، مضيفاً أن جميع المباريات المقبلة من عمر المسابقة تعد مباريات كئوس وليس هناك فريق قوى وأخر ضعيف والعبرة بالأداء الرجولى فى الملعب طوال الـ90 دقيقة.

ووعد جميع اللاعبين بمصالحة الجماهير البحرواية وذلك من خلال تقديم أداء قوي خلال مباراة الرجاء مع عدم التفريط في أي نقاط مرة أخري ببطولة الدوي من أجل العودة من جديد لمزاحمة المنافسة بقوة علي أحتلال قمة المجموعة الثالثة.

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وحرص الجهاز المعاون، الذى يضم أحمدالنعناعي، وأحمد بربش مدرب حراس المرمي على التركيز مع جميع اللاعبين خلال التدريبات على زيادة الكثافة الهجومية للفريق مع تأمين الخطوط الدفاعية أيضا والتدريب علي الضربات الحرة المباشرة.

وفي ذات السياق دخل فريق دمنهور معسكرا مغلقا بمدينة مطروح استعدادا لمواجهة الرجاء عصر الثلاثاء بملعب الساحة بمطروح ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني، يذكر أن دمنهور يحتل المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 21 نقطة

2- غزل المحلة 17 نقطة

3- الرجاء 15 نقطة

4- دمنهور 14 نقطة

5- دكرنس 14 نقطة

6- أبو قير 12 نقطة

7- بلدية المحلة 12 نقطة

8- الحمام 11 نقطة

9- الأوليمبي 11 نقطة

10- المنصورة 10 نقاط

11- المالية 4 نقاط

12- بيلا 4 نقاط