رياضة | الأهلي يستعيد خدمات مدافعًا جديدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعيد خدمات مدافعًا جديدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي خضع له بعد تعرضه لإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مشاركته في تدريبات الفريق.



ويخضع ياسر إبراهيم لفحص طبي قبل انطلاق أول مران للفريق بعد مواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها مساء اليوم، وذلك قبل انتظامه في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.



وأكد الجهاز الطبي جاهزية ياسر إبراهيم، للمشاركة الجماعية بعد تنفيذه للبرنامج العلاجي والتأهيلي وعدم صدور أي شكوى من اللاعب في الفترة الأخيرة.



ووفقا للجدول الذي حدده رينيه فايلر المدير الفني، يخوض الفريق مرانه غدا بدون راحة؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر لها يوم 28 ديسمبر الجاري في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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