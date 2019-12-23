رياضة | الأهلي يستعيد خدمات مدافعًا جديدًا

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ويخضع ياسر إبراهيم لفحص طبي قبل انطلاق أول مران للفريق بعد مواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها مساء اليوم، وذلك قبل انتظامه في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.
وأكد الجهاز الطبي جاهزية ياسر إبراهيم، للمشاركة الجماعية بعد تنفيذه للبرنامج العلاجي والتأهيلي وعدم صدور أي شكوى من اللاعب في الفترة الأخيرة.
ووفقا للجدول الذي حدده رينيه فايلر المدير الفني، يخوض الفريق مرانه غدا بدون راحة؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر لها يوم 28 ديسمبر الجاري في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويواصل الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الثلاثاء دون راحة؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكان رينيه فايلر المدير الفني للفريق، قد قرر عدم حصول الفريق على راحة، واستمرار تدريبات الفريق، بعد انتهاء مواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن الجولة العاشرة في بطولة الدوري العام.
وينصب تركيز الأهلي اليوم على مواجهة الاتحاد في بطولة الدوري العام، فيما يبدأ اعتبارا من غدٍ تحضيراته لمواجهة بلاتينيوم المقرر إقامتها 28 ديسمبر الجاري.