رياضة | عاجل.. الوداد المغربي يطلب ضم أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الوداد المغربي يطلب ضم أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا من نادي الوداد المغربي للانتقال إليه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأبلغ مسئولو الوداد المغربي أزارو برغبتهم في التعاقد معه لدعم هجوم الفريق بداية من يناير المقبل.

ويعاني أزارو من قلة المشاركة مع الأهلي هذا الموسم، حيث شارك المهاجم المغربي في عدد دقائق قليل منذ تولي السويسري رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق الأحمر حيث فضل عليه النيجيري جونيور أجاي.

ومن المنتظر أن يعقد اللاعب جلسة مع الجهاز الفني للأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لتحديد مستقبله مع النادي الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.