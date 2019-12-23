رياضة | خاص.. الأهلي يكشف عدد جماهيره أمام بلاتينيوم بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الأهلي يكشف عدد جماهيره أمام بلاتينيوم بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عدد الجماهير التي ستتواجد في مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي السبت المقبل.

ويستضيف الأهلي نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي مساء السبت المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"الجهات الأمنية وافقت على حضور ١٠ ألاف مشجع لمباريات الأهلي الإفريقية التي ستقام على ستاد السلام".

وأضاف :"لم يطرأ أي جديد بخصوص عدد الجماهير وحصلنا على موافقة الجهات الأمنية بحضور ١٠ ألاف مشجع في المباريات التي ستقام على ستاد السلام في إفريقيا، و٥ ألاف لمباريات الفريق بالدوري التي تقام على ستاد السلام".

والجديد بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا، برصيد ٣ نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة بـ٦ نقاط.