رياضة | الجهاز الطبي بالأهلي يسابق الزمن لتجهيز ربيعة لمواجهة بلاتينيوم بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجهاز الطبي بالأهلي يسابق الزمن لتجهيز ربيعة لمواجهة بلاتينيوم بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسابق الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود الزمن لتجهيز رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر للمباراة المقبلة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي مساء السبت المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني ربيعة من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في مباراة الفريق الأحمر أمام الإسماعيلي حيث أجبرته على مغادرة ملعب المباراة في الدقيقة ٦٤ وحل زميله سعيد سمير بديلًا له.

ويضع الجهاز الطبي برنامج تأهيلي مكثف من أجل تعافي ربيعة من الإصابة ولكي يلحق بمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي المقبلة.

والجديد بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا، برصيد ٣ نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة بـ٦ نقاط.

