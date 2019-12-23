رياضة | وصمة عار تلتصق بثوب كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصمة عار تلتصق بثوب كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس في أول نهائي يشارك فيه مع السيدة العجوز، عقب خسارته أمس الأحد أمام لاتسيو بنتيجة (1-3)، في كأس السوبر الإيطالي.

وكشفت شبكة "بليتشر ريبورت" عن أن رونالدو قبل خسارته للسوبر الإيطالي، لم يكن قد خسر أي نهائي شارك فيه منذ عام 2013.

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وأضافت أن آخر نهائي تواجد فيه كريستيانو وخسره كان في 2013، عندما خسر كأس ملك إسبانيا رفقة ريال مدريد، بعد فوز أتلتيكو مدريد باللقب بنتيجة (2-1).

وأضاف الشبكة أن رونالدو منذ عام 2013، شارك في 13 مباراة نهائية وحسمهم لصالحه قبل أن يخسر لقب السوبر الإيطالي ليلة أمس.

ولفتت إلى أن الدون البرتغالي سجل 39 هدفًا في جميع المسابقات ليوفنتوس خلال عام 2019، مشيرة إلى أن ذلك أسوأ أرقامه التهديفية منذ عام 2010.