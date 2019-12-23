رياضة | حقائق تاريخية.. رقم 24 يهدد أحلام الأهلي ضد الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقائق تاريخية.. رقم 24 يهدد أحلام الأهلي ضد الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق الاتحاد السكندري، في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ10 من بطولة الدوري الممتاز.

مواجهات الأهلي والاتحاد السكندري تخطت حاجز الـ100 مباراة في بطولة الدوري الممتاز، حيث تعود المواجهة الأولى بين الفريقين إلى النسخة الأولى من بطولة الدوري موسم 1948-1949.