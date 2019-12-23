رياضة | حقائق تاريخية.. رقم 24 يهدد أحلام الأهلي ضد الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقائق تاريخية.. رقم 24 يهدد أحلام الأهلي ضد الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مواجهات الأهلي والاتحاد السكندري تخطت حاجز الـ100 مباراة في بطولة الدوري الممتاز، حيث تعود المواجهة الأولى بين الفريقين إلى النسخة الأولى من بطولة الدوري موسم 1948-1949.
ونرصد في السطور التالية أبرز أرقام مواجهات الفريقين:
– التقى الأهلي والاتحاد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز في 116 مباراة. حقق الأهلي الفوز في 76 مباراة، بينما فرض التعادل نفسه على نتيجة 24 مباراة، وحقق الاتحاد الفوز في 16 مباراة.
– أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب النادي الأهلي عندما فاز بنتيجة 6-صفر، في موسم 2006-2005، الذي جمع الفريقين في الرابع من نوفمبر عام 2005، وشهد تسجيل عماد النحاس ثلاثة أهداف «هاتريك»، وسجل محمد بركات هدفين، واختتم محمد أبو تريكة سداسية الأهلي.
– أكبر تعادل بين الفريقين كان بنتيجة 4-4 وتحقق في موسم 1955/1954.
– نجح الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة أمام الاتحاد في 71 مباراة بينما فشل في هز شباك الاتحاد على مدى 24 مباراة في تاريخ اللقاءات بينهما.
– نجح نجوم الأهلي في زيارة شباك الاتحاد السكندري بواقع 195 هدفًا. ويعد حسام حسن هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين.