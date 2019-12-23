رياضة | بعد كهربا.. صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عبد الوهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد كهربا.. صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عبد الوهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط النادي الأهلي لضم محمد عبد الوهاب توكل لاعب المنصورة مواليد 2000 بعدما نال إعجاب ناجي خليل عضو لجنة اكتشاف المواهب في القلعة الحمراء.

وفتح ناجي خليل باب المفاوضات مع محمد عبد الوهاب توكل تمهيدَا لضمه للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل خاصة أن أندية الزمالك والإسماعيلي وسموحة تسعى لضمه.

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ويشارك محمد عبد الوهاب توكيل في وسط الملعب ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر لنادي المنصورة.

كان الأهلي قد نجح في التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا قادمًا إليه من ديبورتيفو أفيس البرتغالي بعد رحيله عن الزمالك.