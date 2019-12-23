رياضة | الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الساعات القليلة المقبلة، ستشهد إنهاء الصراع بين مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس إدارة النادي الأهلي، بشأن فتح الاستبدال بالنسبة للأندية المشاركة في بطولة الدوري، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي، أبدى اعتراضه أكثر من مرة الرضوخ من أجل فتح الاستبدال، متمسكًا باستمرار نظام المسابقة منذ بدايتها، فيما يسعى مسؤولو الزمالك، بكل ما أوتي من قوة لإقناع الجبلاية بفتح الاستبدال لسد النقص العاجز في صفوف الفريق.

وتلقى مجلس إدارة النادي الأهلي، عدد من التأكيدات داخل الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني، التي تُفيد بالموافقة على طلب المارد الأحمر، وعدم النية لفتح باب الاستبدال بسبب عدم الحصول على موافقة كاملة من باقي الأندية.

وكان مسؤولو الجبلاية، اشترطوا على القلعة البيضاء الحصول على جميع موافقات الأندية لفتح قوائم الاستبدال، إلا أن إعتراض الفرق يحول دون تحقيق طلب الفارس الأبيض.

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ويرغب مسؤولو الزمالك، في سد العجز الناقص بين صفوفه خاصة بعد فسخ التونسي حمدي النقاز عقده مع الفريق من طرف واحد، ورحيل محمود عبدالمنعم كهربا إلى أفيس البرتغالي ومن ثم الانتقال للأهلي، مع بداية يناير.

وأعلن حمدي النقاز، عن فسخ تعاقده مع الزمالك، من طرف واحد عقب نهاية مباراة مازيمبي الكونغولي والتي انتهت بهزيمة الفارس الأبيض بثلاثية دون رد، لعدم حصوله على كافة المستحقات المتأخرة لدى النادي.

فيما أعلن النادي الأهلي عن طريق لجنة التعاقدات برئاسة أمير توفيق، عن إتمام التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا قادمًا من أفيس البرتغالي، في صفقة إنتقال حر لمدة أربع مواسم ونصف الموسم.