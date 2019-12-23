رياضة | أبرز الصفقات المتوقعة في الميركاتو الشتوي 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز الصفقات المتوقعة في الميركاتو الشتوي 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في الشهر المقبل، تستعد الأندية الأوروبية لدخول سوق الانتقالات بكل ما لديها من قوة من أجل تدعيم صفوفها بهدف واحد والتتويج بكل الألقاب الممكنة تحديداً وأن المنافسة باتت محتدمة بصورة لم تكن موجودة من قبل.

ويعاني كلا من برشلونة وريال مدريد هذا الموسم ومن الواضح حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة بينما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم. وكشفت بعض التقارير بعض الصفقات المتوقع إبرامها في الميركاتو الشتوي المقبل .

* ريال مدريد يسعى للتعاقد مع بوتشيتينو خلفاً لزيدان :

كشفت بعض التقارير الخاصة بصحيفة نافذة انتقالات بودكاست أن ريال مدريد عرض على ماوريسيو بوتشيتينو ليصبح المدير الفني المقبل للفريق، وبات بوتشيتينو حراً بعد إقالته من توتنهام ومُرشحاً لخلافة زين الدين زيدان في الصيف المقبل مقابل 2 ونصف مليون يورو فقط. وينتهي عقد زيدان مع الميرينجي في 30 يونيو 2020 القادم وتضع إدارة النادي جميع الاحتمالات وتحاول العثور على البديل المناسب للاستعداد لتبديل زيدان في حال ساءت الأمور معه.

* آرسنال ومانشستر يونايتد يتنافسون على دريس ميرتنز :

أكدت صحيفة إكسبريس البريطانية وجود صراع قويي بين آرسنال و مانشستر يونايتد في محاولة ضم البلجيكي دريس ميرتنز نجم نابولي الذي يقترب عقده من النهاية ومن المتوقع أن ينتقل بمبلغ قدره 10 ملايين يورو.

* يوفنتوس يصرف النظر عن فيدال :

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ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن يوفنتوس لا يفكر في التعاقد مع أرتورو فيدال نجم برشلونة. وخاض فيدال أكثر من 150 مباراة مع يوفنتوس قبل أن يرحل إلى صفوف الفريق الكتالوني ولكن لا يُخطط السيدة العجوز لإعادته على الرغم من الشاعات التي تربط فيدال بالعودة إلى الملاعب الإيطالية.

* جوزيه مورينيو يفسد مخطط الشياطين الحمر :

أوضحت الكثير من التقارير الخاصة لأكثر من صحيفة رياضية أن جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لتوتنهام أفسد خطط مانشستر يونايتد للتوقيع مع لوكاس مورا وإريك ديير نجمي توتنهام، حيث كانت إدارة الشياطين الحُمر تطمح في التعاقد مع كلا النجمين ولكن منذ تولي مورينيو تدريب توتنهام وهم يُشاركون بشكل أكثر ولن يرحلوا عن توتنهام.

* برشلونة متمسك بنجمه فيدال :

أشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة لا يرغب في التخلي عن نجم الفريق التشيلي أرتورو فيدال والذي تم ربطه بالانتقال من الفريق الكتالوني بشكل مستمر ولكن فالفيردي ينظر إليه كلاعب مهم في منظومته ولن يتخلى عنه.

* يوفنتوس وإنتر ميلان يتصارعان على نجم دفاع هيلاس فيرونا :

أفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن كلا من إنتر ميلان ويوفنتوس مهتمان بالتعاقد مع ماراش كومبولا نجم دفاع هيلاس فيرونا والذي تم تصعيده للدوري الإيطالي هذا الموسم، وبدأت العديد من الأندية الكبيرة في ملاحظة قدرة الشاب الألباني وإمكانياته الجيدة وينتهي عقد كومبولا مع فيرونا عام 2022.