رياضة | صراع إسباني إنجليزي على نجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع إسباني إنجليزي على نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية فرنسية عن دخول البرازيلي ماركينيوس نجم باريس سان جيرمان رادار ريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد معه لتدعيم صفوف الصفوف في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نقلاً عن وسائل إعلام فرنسية أن ريال مدريد يتابع ما يحدث مع ماركينيوس في قلعة حديقة الأمراء، حيث لم يتوصل صاحب الـ 25 عاماً حتى الآن إلى اتفاق مع إدارة النادي الباريسي من أجل تجديد العقد المبرم بين الطرفين.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الفريق الملكي مهتم بالحصول على خدمات النجم البرازيلي ولا يفوت أي تفاصيل بخصوص وضعيته في ملعب حديقة الأمراء.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ماركينيوس دخل دائرة اهتمامات مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يسعى للتعاقد معه أيضاً في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات بين وكيل ماركينيوس وإدارة باريس سان جيرمان وصلت لطريق مسدود بسبب الراتب الذي يرغب البرازيلي في الحصول عليه في العقد الجديد.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ما قد يسهل مهمة النادي الملكي في الصفقة هو تواجد جوليانو بيرتولاتشي في الصورة، حيث يعتبر وكيل أعمال ماركينيوس ومدافع ريال مدريد إيدير ميليتاو في الوقت نفسه.

كما ذكرت تقارير صحفية إيطالية مؤخرًا أن العديد من أندية أوروبا تخطط للتعاقد مع نجم هجوم ريد بول سالزبورج النرويجي إيرلينج هالاند في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.

وأفادت شبكة سبورت إيطاليا بأن وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا إتفق مع نادي ريد بول سالزبورج على خفض سعر هالاند الى 30 مليون يورو تقريباً بما في ذلك العمولات.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن سعر هالاند سيبقى بعيداً عن 70 إلى 75 مليون يورو والتي يرغب ريد بول في الحصول عليها مفقابل التخلي عن نجمه البالغ من العمر 19 عامًا في الفترة المقبلة.

وأكدت الشبكة الإيطالية أن عدة أندية تسعى للتعاقد مع النجم الشاب على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس وميلان الإيطاليين وبروسيا دورتموند ولايبزيج وبايرن ميونخ الألمانيين.