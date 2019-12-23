رياضة | تغييرات في تشكيل الأهلي ضد الاتحاد السكندري

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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي على تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندري مساء اليوم في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وينوي رينيه فايلر إجراء تغييرات على تشكيل الأهلي بسبب الإصابات التي ضربت عناصر الفريق الأساسية في الفترة الأخيرة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – سعد سمير – محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو