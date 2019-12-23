رياضة | « يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي ON SPORT اونلاين PLU

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مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء في الدوري الممتاز 23-12-2019، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مواجهة مهمة ومثيرة ببطولة الدوري الممتاز، أمام نظيره الاتحاد السكندري غدا الإثنين.

بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري في الوقت الحالي برصيد 21 نقطة، جمعها من الفوز في مبارياته السبعة التي خاضها بالمسابقة حتى الآن، في الوقت الذي يحتل فيه الاتحاد السكندري المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المارد الأحمر، وتعد المباراة مهمة لكل منهما، حيث أن الفائز بها سينفرد بالصدارة.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري وحددت لجنة المسابقات، غد الإثنين في السابعة والنصف مساء، على ستاد القاهرة، موعدا للمباراة المصيرية.

بث حي وبدون توقف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ومن المقرر أن يتم بث المباراة على قناتي أون سبورت وتايم سبورت، كما سيقدم "يوروسبورت عربية" بثا مباشرل للمباراة، وسيتم نشر الرابط الخاص بالبث قبل موعد المباراة بوقت كافٍ.

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بث مباشر الان مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ومن المقرر أن يعقد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في الفندق، مساء اليوم، يعرض خلالها بعض اللقطات من مباريات الاتحاد السكندري الماضية، بجانب شرح الخطة التي سيخوض بها الأحمر المباراة.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ويدرس فايلر، إجراء تغييرات على التشكيل الأحمر، وخصوصا في الجانب الهجومي، حيث ينوي إعادة المغربي وليد أزارو مرة أخرى على حساب مروان محسن، وذلك بعد ظهور مروان بشكل متواضع في المباراة الماضية أمام الإسماعيلي.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ومن جانبه، دخل فريق الاتحاد السكندرى معسكرًا مغلقًا استعدادا للمواجهة، واطمأن الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف، على سلامة جميع اللاعبين، وشدد في محاضرة خاصة على أهمية التركيز وعدم الانشغال بما يتردد في وسائل الإعلام حول غيابات اللأهلي قبل مواجهة الغد.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري وشدد طلعت يوسف على ضرورة تقديم العرض المقنع في مباراة الغد، والعمل على تحقيق نتيجة جيدة، ترضي طموحات جماهير وعشاق الاتحاد السكندري.