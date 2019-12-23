اخبار الرياضه

حارس ريال مدريد يلوم الحظ بعد التعادل السلبي أمام بلباو في الدوري الإسباني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع حارس يلوم الحظ بعد التعادل السلبي أمام بلباو في ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد

عبر البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن استياءه الشديد عقب تعادل فريقه سلبيًا مع أتلتيك بلباو في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال كورتوا في تصريحات عقب المباراة : " نشعر بالمرارة، بعد أن خضنا مباراتين في غاية الصعوبة، الحظ لم يكن إلى جانبنا".

Advertisements

وأضاف: "خسرنا نقطتان لكن علينا الاستمرار، في بعض الأحيان يبدو الأمر وكأن الكرة لا ترغب في دخول المرمى، لقد أتيحت لنا فرص للفوز بالمباراة، لكن علينا أن نستمر في العمل عليها".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين خلف المتصدر .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حارس ريال مدريد يلوم الحظ بعد التعادل السلبي أمام بلباو في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا