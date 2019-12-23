انت الان تتابع حارس ريال مدريد يلوم الحظ بعد التعادل السلبي أمام بلباو في الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد

عبر البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن استياءه الشديد عقب تعادل فريقه سلبيًا مع أتلتيك بلباو في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال كورتوا في تصريحات عقب المباراة : " نشعر بالمرارة، بعد أن خضنا مباراتين في غاية الصعوبة، الحظ لم يكن إلى جانبنا".

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وأضاف: "خسرنا نقطتان لكن علينا الاستمرار، في بعض الأحيان يبدو الأمر وكأن الكرة لا ترغب في دخول المرمى، لقد أتيحت لنا فرص للفوز بالمباراة، لكن علينا أن نستمر في العمل عليها".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين خلف المتصدر برشلونة.