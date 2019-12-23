شكرا لقرائتكم وداد الأمة يفاوض وليد أزارو للرحيل عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرتبط أسم أكثر من لاعب بالرحيل عن النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوى القادم لأسباب مختلفة، سواء لعدم حصول بعضهم على فرصة المشاركة أو عدم وجود رغبة من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في بقاء البعض الأخر.

ويعد من أكثر اللاعبين تذمراً في الوقت الحالي هو المغربي وليد أزارو الذي يمر بحالة نفسية سيئة بسبب تجميده طوال الفترة الماضية، وبالتحديد منذ تولى السويسري رينيه فايلر المسئولية الفنية للفريق خلفاً للمدرب المُقال مارتن لاسارتي.

ودخل الوداد المغربي في مفاوضات شفهية مع وليد أزارو للعودة لبلده عبر واداد الأمة إلا أن اللاعب يرفض تحديد وجهته قبل أن يتضح موقفه مع الأهلي خاصة وأن هناك نادي مصري كبير يرغب أيضاً في الحصول على خدماته بقوة حال نجاحه في انهاء ارتباطه بالأهلي، ولعب أزارو لنادي الدفاع الجديدي المغربي قبل ان ينتقل للنادي للأهلي منذ 3 مواسم.

ورغم نجاح أزارو في الحصول على لقب هداف الدوري في الموسم قبل الماضي، وقيادته للفريق الأحمر لنهائي بطولة دوري ابطال افريقيا في النسختين الأخيرتين، إلا أن الدولي المغربي أصبح صديق لدكة البدلاء في حقبة فايلر، في ظل اعتماد المدرب السويسري على النيجيري جونيور أجاي بشكل أساسي في مركز المهاجم الصريح، فيما لا يحصل أزارو على فرصة المشاركة إلا في بعض المناسبات القليلة على استحياء.