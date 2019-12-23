شكرا لقرائتكم فايلر يستعجل علاج ربيعة قبل مواجهة بلاتنيوم ستارز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى الجهاز الطبي بالنادي الأهلي لتجهيز رامي ربيعة مدافع الفريق ،استعداداً لمواجهة بلاتنيوم ستارز الزيمبابوي والمقرر إقامتها السبت المقبل، والتي تأتي ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا. وفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري فايلر، عدم المجازفة بمشاركة رامي ربيعة بعد إصابته في مواجهة الإسماعيلي، ولعب سعد سمير بدلا منه، كما تم استبعاد اللاعب من مواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين ببطولة الدوري المصري Advertisements ويعاني رامي ربيعة من إصابة في العضلة الخلفية، إلا أن الجهاز الطبي قلل من خطورة الإصابة مؤكداً أنها عبارة عن شد في العضلة وأنها لم تصل لدرجة التمزق.

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