شكرا لقرائتكم فايلر يستعجل علاج ربيعة قبل مواجهة بلاتنيوم ستارز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعاني رامي ربيعة من إصابة في العضلة الخلفية، إلا أن الجهاز الطبي قلل من خطورة الإصابة مؤكداً أنها عبارة عن شد في العضلة وأنها لم تصل لدرجة التمزق.
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