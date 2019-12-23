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شكرا لقرائتكم وائل جمعة يشارك فى مباراة الأساطير تحت سفح الأهرامات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتب وائل جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: بإذن الله الى مصر الحبيبه للمشاركة في مباراة الاساطير في سفح الاهرامات وأبو الهول بدعوه من @FIFAcom و @CAF_Online والمشاركه في حفل افضل لاعب في أفريقيا.. بالتوفيق لـ محمد صلاح و طارق حامد.
وائل جمعة
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في افريقيا لعام 2019، حيث ضمت كلاً من، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى.
وقاد محمد صلاح وساديو ماني فريق ليفربول للحصول على 3 بطولات عام 2019، وهي دوري ابطال اوروبا وكأس السوبر الأوروبى، وكأس العالم للأندية، بينما قاد رياض محرز منتخب الجزائر للحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين، بجانب كافة البطولات الإنجليزية مع مانشستر سيتي .
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