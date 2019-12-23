شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل استعداداته غدا دون توقف لمواجهة بطل زيمبابوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقرر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدم حصول الفريق على راحة، واستمرار تدريبات الفريق، بعد انتهاء مواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن الجولة العاشرة في بطولة الدوري العام.
وينصب تركيز الأهلي اليوم على مواجهة الاتحاد في بطولة الدوري العام، فيما يبدأ اعتبارا من غدٍ تحضيراته لمواجهة بلاتينيوم المقرر إقامتها 28 ديسمبر الجاري.
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