الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. زعيم الثغر يحاول تعطيل قطار المارد الأحمر في الدوري.. «الموعد والقنوات وطاقم التحكيم»

ينتظر عشاق المارد الأحمر، مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في واحدة من المباريات القوية بين الفريقين.

ويلتقي الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة نظيره نادي الاتحاد، في واحد من اللقاءات المثيرة بين الفريقين، في ظل التألق اللافت للنظر للفريق السكندري منذ بداية الموسم.

ويدخل الأهلي المباراة متصدرا لجدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 21 نقطة من أصل 7 مباريات فقط. حسبما ذكر موقع "الوطن سبورت".

على الجانب الآخر يدخل نادي الاتحاد السكندري، بقيادة طلعت يوسف الذي نجح في تقديم شكل مميز مع الفريق السكندري هذا الموسم، ووصل به إلى المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 20 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري المصري والقنوات الناقلة للقاء

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، والثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويمكنكم مشاهدة المباراة من خلال قناة أون سبورت، أو قناة تايم سبورتس، أو قناة النيل للرياضة.

ويستقبل الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين المارد الأحمر وزعيم الثغر، في تمام السابعة والنصف مساءً، وتُنقل عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس.

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ويدخل الأهلي، المباراة وهو يتصدر جدول الترتيب، بعد أن حقق الفوز في 7 مباريات، ولم يتلق أي هزيمة، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري المصري هذا الموسم حتى الآن.

ويتطلع الأهلي بقيادة رينيه فايلر لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الثامن على التوالي، من أجل تأمين صدارة الدوري والحفاظ على حظوظه بالتتويج باللقب في ظل تعثر أقرب منافسيه الزمالك وبيراميدز.

وسيكون الفوز بمثابة الحافز المعنوي للمارد الأحمر وكذلك بروفة قوية للفريق، قبل مباراته بلاتينيوم الزيمبابوي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

في المقابل، يتطلع الاتحاد السكندري لتحقيق مفاجأة بالفوز على الأهلي، حيث يحظى بمساندة فرق القمة هذا الأسبوع أملًا في إنهاء مسيرة انتصاراته وخطف صدارة الدوري المصري.

ويستعيد المارد الأحمر الثلاثى أحمد فتحى وعمرو السولية ورامى ربيعة بعد تعافيهم من الإصابات التى ضربتهم فى الفترة الأخيرة، وغابوا بسببها عن مباراة الإسماعيلى الأخيرة، وشارك الثلاثى فى التدريبات الجماعية خلال اليومين الأخيرين.

ويجرى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، عدة تغييرات على تشكيل الفريق لمباراة اليوم، باستمرار الدفع بأليو ديانج فى وسط الملعب بعد ظهوره بمستوى أكثر من رائع فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة، ويشارك اللاعب المالى بجوار عمرو السولية فى وسط الملعب.

كما ينتظر أن يشارك محمد مجدى أفشة فى مركز صانع الألعاب على حساب وليد سليمان الذى يفضل الجهاز الفنى بقاءه على دكة البدلاء كورقة رابحة للدفع به فى الشوط الثانى، كما ينتظر أن يعود أحمد فتحى للجهة اليمنى على حساب محمد هانى، بينما يحسم المدير الفنى موقف مهاجم الفريق بين الثنائى مروان محسن ووليد أزارو فى المحاضرة الأخيرة قبل المباراة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 7 جولات، متفوقًا على الاتحاد السكندري الوصيف بفارق نقطة واحدة والذي خاض 9 جولات.