شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلى والاتحاد قبل لقاء اليوم.. وحسام حسن الهداف التاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندرى فى السابعة والنصف مساء اليوم، فى إطار مواجهات الجولة العاشرة بالدورى الممتاز باستاد القاهرة الدولى.

ويطمح الأهلى لمواصلة الانتصارات والتربع على عرش ترتيب الدورى، ويرصد الخليج 365 تاريخ مواجهات الفريقين فى التقرير التالى:

التقى الأهلى والاتحاد فى 116 مباراة، فاز الأحمر بـ76 لقاءً وخسر 16 مواجهة، بينما حسم التعادل 24 لقاءً.

تعد أول مواجهة جمعت الفريقين بالدورى موسم 1948-1949 بالإسكندرية ونجح "سيد البلد" فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية الفريق السكندرى سعد راشد، بينما أحرز أحمد مكاوى هدف الأحمر.

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آخر مواجهة جمعت الأهلى والاتحاد حسمها المارد الأحمر بثنائية نظيفة باستاد برج العرب فى الأسبوع الـ 27 بالدورى الممتاز.

وسجل لاعبو النادي الأهلي 195 هدفًا فى مرمى الاتحاد السكندرى، بينما سجل لاعبو الاتحاد السكندرى 73 هدفًا، في مرمى النادي الأهلي.

ويعد حسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة هداف تاريخ مواجهات الفريقين برصيد 12 هدفًا.

حقق الأهلي أكبر فوز فى تاريخه على حساب الاتحاد السكندرى موسم 2005-2006 بستة أهداف دون رد، بينما كان أكبر فوز لـ"سيد البلد" على حساب الأهلى 4/1 بقيادة حسام حسن موسم 2014/2015 باستاد القاهرة.