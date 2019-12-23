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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأثنين 23 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
الإثنين 23 ديسمبر 2019
تقام اليوم الأثنين 23-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري.
حيث يلاقي الأهلي نظيره الاتحاد في الدوري المصري.
ويلتقي الشباب السعودي أمام نظيره الشرطة العراقي، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس محمد السادس "البطولة العربية".
ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.
مباريات الدوري المصري
المقاولون العرب ضد الإسماعيلي، تقام المباراة في تمام الساعة 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport 2.
الأهلي ضد الاتحاد السكندري، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.
مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين
أبها ضد التعاون، تقام المباراة في تمام الساعة 2:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.
مواعيد مباريات بطولة كأس محمد السادس للأندية
الشباب ضد الشرطة، تقام المباراة في تمام الساعة 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.
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