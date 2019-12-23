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ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 18

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي بعد نهاية الجولة 18 والان مع التفاصيل

الإثنين 23 ديسمبر 2019

أسدل الستار على مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2019 / 2020، بتعادل أمام أتلتيك بلباو بدون أهداف.

تمكن الأرجنتيني ليونيل لاعب ، من الإنفراد بصدارة الهدافين بعد هدفه في مرمى ألافيس، بينما صمد الفرنسي كريم بنزيما عن التهديف خلال تلك الجولة.

بينما ارتقى الأوروجوياني لويس سواريز للمركز الثالث بعدما سجّل هدفًا في مرمى ديبورتيفو ألافيس.

وجاءت قائمة الهدافين كالتالي:

ليونيل ميسي، برشلونة، 13 هدفًا.

كريم بنزيما، ريال مدريد، 12 هدفًا.

لويس سواريز، برشلونة، 10 أهداف.

إزيكييل أفيلا، أوساسونا، 8 أهداف.

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جيرارد مورينو، فياريال، 8 أهداف.

لورينزو مورن، ريال بيتيس، 8 أهداف.

لوكاس بيريز، ألافيس، 8 أهداف.

أنجيل رودريجز، خيتافي، 8 أهداف.

روجر مارتي، ليفانتي، 8 أهداف.

ويليان جوزيه، ريال سوسيداد، 7 أهداف.

خوسيلو، ألافيس، 7 أهداف.

أنطوان جريزمان، برشلونة، 7 أهداف.

ألفارو ، أتلتيكو مدريد، 7 أهداف.

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