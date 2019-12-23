شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة 17 والان مع التفاصيل

الإثنين 23 ديسمبر 2019 أسدل الستار عن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي، بفوز نابولي على ساسولو بهدفين لهدف.

وشهدت الجولة استمرار شيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو صدارته لقائمة الهدافين، ويأتي خلفة روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان برصيد 12 هدف. وجاءت قائمة الهدافين كالتالي: إيموبيلي (لاتسيو): 17 هدفًا. لوكاكو (إنتر ميلان): 12 هدفًا جواو بيدرو (كالياري): 11 هدفًا Advertisements كريستيانو رونالدو (يوفنتوس): 10 أهداف لويس مورييل (أتلانتا): 10 أهداف لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): 8 أهداف فرانشيسكو كابوتو (ساسولو): 8 أهداف دومينيكو بيراردي (ساسولو): 8 أهداف إدين دجيكو (روما): 7 أهداف جوسيب إيليشيش (أتلانتا): 7 أهداف.

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