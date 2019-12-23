شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الثامنة عشر والان مع التفاصيل

الإثنين 23 ديسمبر 2019 أسدل الستار على مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2019 / 2020، بتعادل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو بدون أهداف.

وشهدت هذه الجولة فوز برشلونة على ديبورتيفو آلافيس بأربعة أهداف مقابل هدف، وفوز أتلتيكو مدريد على ريال بيتيس بهدفين لهدف. وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي: برشلونة 39 نقطة. ريال مدريد 37 نقطة إشبيلية 34 نقطة أتلتيكو مدريد 32 نقطة ريال سوسيداد 31 نقطة خيتافي 30 نقطة أتلتيك بيلباو 28 نقطة فالنسيا 28 نقطة Advertisements ليفانتي 26 نقطة فياريال 25 نقطة غرناطة 24 نقطة أوساسونا 23 نقطة ريال بيتيس 23 نقطة بلد الوليد 20 نقطة ديبوريتفو آلافيس 19 نقطة إيبار 19 نقطة ريال مايوركا 15 نقطة سيلتا فيجو 14 نقطة ليجانيس 13 نقطة إسبانيول 10 نقاط.

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