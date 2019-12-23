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ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الثامنة عشر

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب بعد نهاية الجولة الثامنة عشر والان مع التفاصيل

الإثنين 23 ديسمبر 2019

أسدل الستار على مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2019 / 2020، بتعادل أمام أتلتيك بلباو بدون أهداف.

وشهدت هذه الجولة فوز على ديبورتيفو آلافيس بأربعة أهداف مقابل هدف، وفوز أتلتيكو مدريد على ريال بيتيس بهدفين لهدف.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

برشلونة 39 نقطة.

ريال مدريد 37 نقطة

إشبيلية 34 نقطة

أتلتيكو مدريد 32 نقطة

ريال سوسيداد 31 نقطة

خيتافي 30 نقطة

أتلتيك بيلباو 28 نقطة

فالنسيا 28 نقطة

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ليفانتي 26 نقطة

فياريال 25 نقطة

غرناطة 24 نقطة

أوساسونا 23 نقطة

ريال بيتيس 23 نقطة

بلد الوليد 20 نقطة

ديبوريتفو آلافيس 19 نقطة

إيبار 19 نقطة

ريال مايوركا 15 نقطة

سيلتا فيجو 14 نقطة

ليجانيس 13 نقطة

إسبانيول 10 نقاط.

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