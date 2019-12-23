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موعد والقناة الناقلة لمباراة الشباب والشرطة في البطولة العربية

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الإثنين 23 ديسمبر 2019

يلتقي نادي الشباب السعودي أمام نظيره الشرطة العراقي اليوم ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال.

وتقام مباراة الشباب والشرطة العراقي على أرضية ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد.

وكان نادي الشباب السعودي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب مواطنة فريق أبها، بينما تأهل الشرطة العراق بعد أن نجح في تخطي فريق نواذيبو الموريتاني.

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موعد مباراة الشباب والشرطة 

تقام مباراة الشباب والشرطة اليوم الأثنين في تمام الساعة 06:00 بتوقيت القاهرة، و07:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الشباب والشرطة

تذاع مباراة الشباب السعودي والشرطة العراقي، عبر قناة AD SPORTS 2 HD.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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