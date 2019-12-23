شكرا لقرائتكم خبر عن مارادونا: «بررت غيابي ذات مرة باختطاف فضائيين لي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أسطورة كرة القدم، مارادونا، مؤخرا لوسائل إعلام أرجنتينية، عن تعرضه للاختطاف من قبل «فضائيين».

وفي مقابلة مع قناة «تي يو سي سبورتس»، كان السؤال فيما إذا كان يؤمن بالأجسام الغريبة والفضائيين في حياته، ليرد قائلاً: «ذات مرة، بعدما تناولت قليلا من المشروبات الكحولية، كنت في عداد المفقودين من المنزل لمدة 3 أيام».

ونقل موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اللقاء مع مارادونا، حين قال عن الواقعة: «بعدما وصلت إلى المنزل، قلت إن أجساما غريبة فضائية اختطفتني، أخذوني معهم خارج الأرض، ولا أستطيع أن أخبركم أكثر من ذلك».