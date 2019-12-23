موعد والقناة الناقلة لمباراة الشباب والشرطة في البطولة العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

يلتقي نادي الشباب السعودي أمام نظيره الشرطة العراقي اليوم ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال.



وتقام مباراة الشباب والشرطة العراقي على أرضية ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد.

وكان نادي الشباب السعودي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب مواطنة فريق أبها، بينما تأهل الشرطة العراق بعد أن نجح في تخطي فريق نواذيبو الموريتاني.

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موعد مباراة الشباب والشرطة

تقام مباراة الشباب والشرطة اليوم الأثنين في تمام الساعة 06:00 بتوقيت القاهرة، و07:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الشباب والشرطة

تذاع مباراة الشباب السعودي والشرطة العراقي، عبر قناة AD SPORTS 2 HD.