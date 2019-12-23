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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة السابعة عشر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
أسدل الستار عن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي، بفوز نابولي على ساسولو بهدفين لهدف.
وشهدت الجولة تلقى ميلان هزيمة ثقلية من أتلانتا بخماسية نظيفة، في حين فاز إنتر ميلان على جنوى بأربعة أهداف مقابل لا شئ، بينما تمكن يوفنتوس من الفوز على سامبدوريا بهدفين مقابل لا شئ.
وجاء ترتيب الدوري الإيطالي كالتالي:
إنتر ميلان 42 نقطة.
يوفنتوس 42 نقطة
لاتسيو 36 نقطة
روما 35 نقطة
أتلانتا 31 نقطة
كالياري 29 نقطة
بارما 25 نقطة
نابولي 24 نقطة
بولونيا 22 نقطة
تورينو 21 نقطة
ميلان 21 نقطة
ساسولو 19 نقطة
هيلاس فيرونا 19 نقطة
أودينيزي 18 نقطة
فيورنتينا 17 نقطة
ليتشي 15 نقطة
سامبدوريا 15 نقطة
بريشيا 14 نقطة
سبال 12 نقطة
جنوى 11 نقطة.
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