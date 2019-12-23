شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة السابعة عشر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 أسدل الستار عن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي، بفوز نابولي على ساسولو بهدفين لهدف.

وشهدت الجولة تلقى ميلان هزيمة ثقلية من أتلانتا بخماسية نظيفة، في حين فاز إنتر ميلان على جنوى بأربعة أهداف مقابل لا شئ، بينما تمكن يوفنتوس من الفوز على سامبدوريا بهدفين مقابل لا شئ. وجاء ترتيب الدوري الإيطالي كالتالي: إنتر ميلان 42 نقطة. يوفنتوس 42 نقطة لاتسيو 36 نقطة روما 35 نقطة أتلانتا 31 نقطة كالياري 29 نقطة بارما 25 نقطة نابولي 24 نقطة Advertisements بولونيا 22 نقطة تورينو 21 نقطة ميلان 21 نقطة ساسولو 19 نقطة هيلاس فيرونا 19 نقطة أودينيزي 18 نقطة فيورنتينا 17 نقطة ليتشي 15 نقطة سامبدوريا 15 نقطة بريشيا 14 نقطة سبال 12 نقطة جنوى 11 نقطة.

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