شكرا لقرائتكم أمير عزمى مجاهد يقضي فترة المعايشة التدريبية فى نادى باوك اليونانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ومن جانبه قال أمير عزمى أنه حضر العديد من التدريبات مع الفريق خلال فترة المعايشة التى طلب أن يقضيها مع فريقه السابق لمعرفة كل ما هو جديد فى عالم التدريب ، مشيرا إلى أن الفريق فى المركز الثانى حاليا و يخوض لقاء اليوم من أجل التربع على عرش القمة.

و أشار أمير إلى أنه حضر حفل عشاء بصحبة قدامى الفريق اليونانى ، مؤكدا على أن صحف اليونان تحدثت عن تجربته فى المعايشة التدريبة فى اليونان .

لعب أمير عزمي فى صفوف نادي باوك اليوناني لأكثر من موسمين فى الفترة من 2004 إلى 2006 وكان أحد نجوم الفريق ، وانتقل بعدها للشباب السعودي ثم لعب بعدها لأكثر من دوري مثل القبرصي و التركي و العراق و مصر.