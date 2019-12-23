شكرا لقرائتكم صبرى المنياوى: لقاء المقاولون العرب صعب لتواجده فى مربع المنافسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويستضيف المقاولون شقيقه الإسماعيلى اليوم الاثنين على ملعب الجبل الأخضر فى عاشر جولات الدورى المحلى.

وواصل: ”سنلعب بروح قتالية مع احترام المنافس من أجل استعادة مسيرة النتائج الإيجابية بعد التعثر أمام الأهلى بالجولة الماضية”.

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واستكمل المنياوى :”درسنا فريق المقاولون العرب جيدا للوقوف على أهم نقاط القوة والضعف لديه والعمل على استغلالها فى حصد نقاط المباراة الثلاث”.

وأشار :”نعانى من أزمة ضيق الوقت والتى تؤثر علينا بالسلب، ونتمنى من لجنة المسابقات إعادة النظر فى هذا الأمر لإتاحة الفرصة للاندية من أجل التقاط الأنفاس سعيا للحفاظ على قوة المسابقة”.

وبسؤاله عن استبعاد أكثر من لاعب ضمن القوام الأساسى أجاب مدير الكرة للدراويش :”نبحث دائما عن الأجهز لذلك من الوارد أن يتم خروج أى لاعب من القائمة حال عدم وصوله للجاهزية الكاملة”.