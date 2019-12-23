شكرا لقرائتكم 4 آلاف جنيه قيمة قيد اللاعب فى اتحاد السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد كرة السلة، عن فتح باب القيد الشتوى أمام الأندية لقيد اللاعبين واللاعبات، بدءا من 1 يناير المقبل، وحتى 31 من نفس الشهر.

وقد تم الإعلان عن رسوم القيد والتى تبلغ 4000 جنيه عن كل لاعب ولاعبة فى بطولة الدورى الممتاز، و1600 جنيه مقابل القيد فى دورى الدرجة الاولى .

وفيما يخص الدورى الممتاز ب فتبلغ رسوم القيد 2400 عن كل لاعب أو لاعبة، وعلى مستوى الناشئين حتى 14 سنة فتكون الرسوم 1200 جنيها فقط.

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ويتم قيد عدد 2 لاعب أو لاعبة فى كل مرحلة سنية على مستوى الرجال والسيدات والناشئين والناشئات، على أن يتم قيدهم فى الفريق الجديد بعد تسليم استغناء من النادى السابق أو عقد رسمى أو إعارة .