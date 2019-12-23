شكرا لقرائتكم الاهلى ضد الاتحاد .. التشكيل المتوقع للأحمر أمام زعيم الثغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر السويسرى رينيه فايلر مدرب الأهلى، على ملامح تشكيل فريقه، الذى يواجه الاتحاد السكندرى مساء اليوم الاثنين وبالتحديد فى تمام الساعة السابعة والنصف والمقامة على ملعب ستاد القاهرة، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدورى العام. وجاءت تشكيل الأهلى الأقرب كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي فى الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول وأحمد فتحي فى الوسط: عمرو السولية ومحمد مجدى أفشة ووليد سليمان وأحمد الشيخ وحسين الشحات Advertisements فى الهجوم: وجونيور أجايى. فى الوقت الذى يحسم الجهاز الفنى مسألة الدفع بثنائى ارتكاز خلال الساعات القادمة من خلال الدفع بأليو ديانج أساسياً بجوار عمرو السولية، خاصة بعد تـألقه فى مباراة الإسماعيلى الماضية، وهو الأمر الذى سيترتب عليه تغيرات فى التشكيل.

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