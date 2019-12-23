شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يرتدي القميص الأبيض أمام المقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى القميص البديل، حيث يظهر باللون الأبيض فى مواجهته أمام المقاولون العرب، اليوم الأثنين، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى الجولة العاشرة بالدوري المصري الممتاز، حيث يأتى ذلك طبقا للائحة التى تنص على ظهور الفريق الضيف بقميصه البديل حال وجود تعارض مع ألوان قميص الفريق صاحب الملعب.

وظهر الفريق بقميصه البديل فى لقاء وادي دجلة والذى انتهى بانتصار الدراويش بهدف دون رد، حيث يتطلع الإسماعيلي لاستعادة مسيرة الانتصارات بعد التعثر بالجولة الماضية أمام الأهلى بهدف دون رد .