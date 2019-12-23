شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يرتدي القميص الأبيض أمام المقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وظهر الفريق بقميصه البديل فى لقاء وادي دجلة والذى انتهى بانتصار الدراويش بهدف دون رد، حيث يتطلع الإسماعيلي لاستعادة مسيرة الانتصارات بعد التعثر بالجولة الماضية أمام الأهلى بهدف دون رد .
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