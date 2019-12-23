شكرا لقرائتكم أتالانتا يتخم شباك ميلان بخماسية تاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل أليخاندرو غوميز هدفا رائعا بجهد فردي وأضاف يوسيب إيليتشيتش ثنائية في الشوط الثاني خلال فوز أتالانتا الساحق 5-صفر على ميلان الفوضوي يوم الأحد، ليعادل أسوأ هزيمة له في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وعمق ماريو باساليتش لاعب ميلان السابق الجراح بهز الشباك خلال رابع هزيمة لميلان بفارق خمسة أهداف في المسابقة والأولى منذ 1998.

وافتتح غوميز التسجيل في الدقيقة العاشرة بعد أن تلاعب بأندريا كونتي قبل أن يسدد بقوة في شباك الحارس جيانلويجي دوناروما، وحول باساليتش، الذي سدد في العارضة قبل انتهاء الشوط الأول، تمريرة روبن جونسينس العرضية إلى الشباك في الدقيقة 61، ثم أحرز إيليتشيتش هدفين في غضون تسع دقائق بعد انهيار دفاع ميلان، واكتملت الهزيمة المذلة بعد أن تخطى لويس مورييل مدافعاً والحارس دوناروما ليضيف الهدف الخامس.

ويحتل ميلان المركز العاشر برصيد 21 نقطة، بينما صعد أتالانتا للمركز الخامس ولديه 31 نقطة.