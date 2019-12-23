ختام ورشة عمل مدربي حراس المرمى

اختتم اتحاد الإمارات لكرة القدم ورشة مدربي حراس المرمى بدوري الدرجة الأولى (ب) التي نظمها بملعب نادي الإمارات برأس الخيمة، بمشاركة 46 مدرباً من مدربي حراس المرمى العاملين في الأندية.

وتضمن برنامج الورشة تدريبات عملية ومحاضرات نظرية أشرف عليها عبدالله حسن عبدالله رئيس قسم التدريب باتحاد الكرة، وقدمها زكريا أحمد العوضي المحاضر الآسيوي لدورات حراس المرمى، ويوسف الزعابي (مدرب حراس منتخب الناشئين)، وعلي عاشور (مدرب حراس منتخب الشباب).

وركزت الورشة على تطوير الجانب الفني لمهارات وخبرات مدربي حراس المرمى للفئات العمرية من 10 إلى 13 عاماً، ومن 14 إلى 16عاماً، ومن 17 إلى الفئة العمرية الأعلى.

الجدير بالذكر أن ورشة العمل الأولى (أ) أقيمت قبل أسبوعين في نادي الحمرية وشهدت مشاركة 36 مدرباً.