اخبار الرياضه

ختام ورشة عمل مدربي حراس المرمى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ورشة عمل مدربي حراس المرمى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ختام ورشة عمل مدربي حراس المرمى

تاريخ النشر: 23/12/2019

استمع

اختتم اتحاد الإمارات لكرة القدم ورشة مدربي حراس المرمى بدوري الدرجة الأولى (ب) التي نظمها بملعب نادي الإمارات برأس الخيمة، بمشاركة 46 مدرباً من مدربي حراس المرمى العاملين في الأندية.
وتضمن برنامج الورشة تدريبات عملية ومحاضرات نظرية أشرف عليها عبدالله حسن عبدالله رئيس قسم التدريب باتحاد الكرة، وقدمها زكريا أحمد العوضي المحاضر الآسيوي لدورات حراس المرمى، ويوسف الزعابي (مدرب حراس منتخب الناشئين)، وعلي عاشور (مدرب حراس منتخب الشباب).
وركزت الورشة على تطوير الجانب الفني لمهارات وخبرات مدربي حراس المرمى للفئات العمرية من 10 إلى 13 عاماً، ومن 14 إلى 16عاماً، ومن 17 إلى الفئة العمرية الأعلى.
الجدير بالذكر أن ورشة العمل الأولى (أ) أقيمت قبل أسبوعين في نادي الحمرية وشهدت مشاركة 36 مدرباً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ختام ورشة عمل مدربي حراس المرمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا