شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول وصلاح.. عالميان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج ليفربول للمرة الأولى في تاريخه بلقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعدما حقق انتصاراً بشق الأنفس وتغلب على فلامنجو البرازيلي 1 - صفر في المباراة النهائية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، لتستمر المواجهة لوقت إضافي، ثم استطاع البرازيلي فيرمينو أن يحسم المباراة واللقب لصالح ليفربول بهدف الفوز 1 - صفر في الدقيقة 99.

وثأر ليفربول بذلك لهزيمته في المواجهة العالمية الرسمية الوحيدة السابقة التي جمعت بينه وبين فلامنجو، حيث كانت قد انتهت بهزيمة ليفربول صفر - 3 في مباراة كأس إنتركونتيننتال عام 1981.

كما حقق النجم المصري محمد صلاح إنجازاً عربياً خاصاً بفوزه بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وقال صلاح: ليفربول سيغلق ملف مونديال الأندية من أجل التركيز في بطولة الدوري الإنجليزي التي ينافس خلالها الفريق بقوة من أجل استعادة اللقب.

وأشار إلى أن الفوز بلقب الدوري والمحافظة على لقب دوري الأبطال طموح كبير بالنسبة له ولكل لاعبي الفريق وقال: أنا متفائل جداً بأننا نستطيع أن نحقق شيئاً جيداً هذا الموسم وإن شاء الله، يحالفنا التوفيق.

وعن فوزه بجائزة أفضل لاعب في البطولة قال صلاح: كل اللاعبين يستحقون الجائزة، فالفريق يلعب كمجموعة وأنا أشكر كل زملائي اللاعبين، وأهدي لهم هذه الجائزة.