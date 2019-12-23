شكور يقترب من الفيصلي الأردني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي فتحت الهيئة الإدارية لنادي الفيصلي الأردني خطوط تفاوض مع العراقي فرحان شكور من أجل تعزيز صفوفها به بعد أن تألق في الموسم الماضي مع فريق النفط العراقي.

وذكرت مصادر مقربة من اللاعب فرحان شكور الذي سبق له تمثيل منتخب شباب العراق، وكذلك المنتخب الأولمبي، انه ينتظر إكمال التفاوض بشكل رسمي مع إدارة الفيصلي الأردني الذي من المؤمل ان ينتهي يوم غد.

وسبق للاعب فرحان شكور أن مثل فرق أربيل وكركوك والزوراء وغيرها.

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