شكرا لقرائتكم خبر عن شكور يقترب من الفيصلي الأردني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
فتحت الهيئة الإدارية لنادي الفيصلي الأردني خطوط تفاوض مع العراقي فرحان شكور من أجل تعزيز صفوفها به بعد أن تألق في الموسم الماضي مع فريق النفط العراقي.
وذكرت مصادر مقربة من اللاعب فرحان شكور الذي سبق له تمثيل منتخب شباب العراق، وكذلك المنتخب الأولمبي، انه ينتظر إكمال التفاوض بشكل رسمي مع إدارة الفيصلي الأردني الذي من المؤمل ان ينتهي يوم غد.
وسبق للاعب فرحان شكور أن مثل فرق أربيل وكركوك والزوراء وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر شكور يقترب من الفيصلي الأردني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.