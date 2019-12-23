لايبزيج يبطل أسطورة البايرن بالمدرب الأصغر سناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

منذ أعوام كثيرة ونحن نرى احتفالات العملاق الأسطوري بايرن ميونيخ وهو يتوج بطلاً للشتاء في الدوري الألماني «البوندسليجا»، لكن فريق ريد بول لايبزيج الذي شق طريقه من الدرجة الخامسة هو بطل الثلج في ألمانيا حالياً وعلى بعد قليل من حصد أول لقب كبير في تاريخه. لايبزيج حصل على ما يكفيه من الثناء بفضل أسلوبه الجميل في اللعب وبتشكيلته ومدربه الأصغر في البوندسليجا حالياً، يتصدرها المهاجم الألماني تيمو فيرنر صاحب ال 23 عاماً والذي سجل 16 هدفاً هذا الموسم ما جذب أنظار الكبار إليه وأولهم بايرن ميونيخ.

يضم لايبزيج، الذي صعد للأضواء في عام 2016، الجناح السويدي ايميل فورسبرج (28 سنة) والذي سجل 36 هدفاً وصنع 50 هدفاً في 1359 مباراة منذ قدومه للفريق في 2015، فيما بقي الدنماركي يوسف بولسن (25 عاماً) محافظاً على ولائه منذ كان الفريق في الدرجة الخامسة، في حين استعار النادي ايثان امبادو (18 عاماً) من تشيلسي في الصيف، واشترى أديمولا لقمان (22 عاماً) من إيفرتون مقابل 20 مليون استرليني.

توجد في الفريق أيضاً طعم فرنسية عبر المدافع الواعد دايوت أوباميكانو (21 عاماً) ونوردي موكيلي (22 عاماً) وإبراهيما كوناتي (20 عاماً) بالإضافة إلى المهاجم كريستوفر نكونكو (22 عاماً)، ويقود هذه التشكيلة الملونة المدرب الشاب نجليسمان الذي بدأ مسيرته مع هوفنهايم في 2015 بعمر 27 عاماً فقط، وهو الآن يبلغ من العمر 32 عاماً. حفر نجليسمان اسمه كواحد من أفضل المدربين الشباب في ألمانيا وحصد جائزة أفضل مدرب للعام في 2017 بعد قيادته هوفنهايم لدوري أبطال أوروبا، لكن لايبزيج خطفه من تحت أنظار البايرن وسارع نجليسمان في دمج لاعبيه وفقاً لفلسفته، ويجذب المدرب أنظار الكبار وأولهم برشلونة وعلق: «قلت مراراً إن برشلونة مدينة جميلة وناديها جميل لكنه ليس الفريق الوحيد الجذاب. كان هناك اهتمام أيضاً من بوروسيا دورتموند وفي كرة القدم يجب أن يتوافق التوقيت مع المقاربة وهذا لم يحصل، لذا لن أدرب دورتموند. لم يكن التوقيت ملائماً ودورتموند لم يستطع انتظاري».

بدأ نجليسمان حملة الموسم بستة انتصارات على التوالي أولها 8 أهداف نظيفة في شباك ماينز وفي أوروبا تصدر المجموعة السابعة يليه ليون الفرنسي ثم بنفيكا البرتغالي وزينيت بطرسبورج ليتأهل لايبزيج لأول مرة في تاريخه لدور خروج المغلوب في المسابقة العريقة ويضرب موعداً مع توتنهام بقيادة مورينيو العام المقبل بعدما خرج لايبزيج موسم 2017-2018 من دور المجموعات وأُقصي في ربع نهائي مسابقة يوروبا ليج لاحقاً.

جوهرة التاج

يعد لايبزيج جوهرة التاج لدى الشركة النمساوية لمشروب الطاقة مالكة النادي وقد أسهمت الشركة بشكل كبير في صعود نجمه بدءاً من بناء ملعب تدريبات بقيمة 30 مليون استرليني في 2015 وهو يعد الأفضل في ألمانيا وصولاً إلى أكاديمية ومنشآت مرموقة تمد الفريق الأول بالمواهب الصغيرة من جميع بقاع العالم وخصوصاً من النادي الشقيق ريد بول سالزبورج النمساوي.

وانتقل 18 لاعباً من النمسا إلى ألمانيا منذ 2009 من ضمنهم الظهير أوباميكانو ونجم ليفربول نابي كيتا ونجما الفريق الحالي بيتر جولاتشي ومارسيل سابيتزر وربما تكون الخطوة التالية موهوب سالزبورج النرويجي هالاند الذي سجل 29 هدفاً في 27 مباراة منذ انضمامه لسالزبورج في يناير/ كانون الثاني الماضي بعدما التقى به المدرب نجليسمان ويعلق: «حاولت أن اشرح له بلغة انجليزية جيدة فلسفتي وأعتقد أن اللقاء سار بشكل جيد».

الشراكة تضم أيضاً فريق نيويورك ريد بولز الأمريكي، إذ ذهب مدربه جيسي مارتش الذي كان مساعد مدرب لايبزيج الموسم الماضي ليدرب سالزبورج هذا الموسم، فيما أرسل نيويورك ريد بولز لاعبه وسطه تايلر آدمز ليلعب في لايبزيج في يناير الماضي. وكسر لايبزيج القواعد القانونية بكسره قاعدة الملكية الديمقراطية 50+1 المطبقة في ألمانيا بوجود 17 عضواً في إدارة لايبزيج كلهم موظفون في شركة ريد بول ما نجم عنه احتجاجات واسعة دون أن تفضي لعقوبات.

وأدت مشاركة سالزبورج بطل النمسا 10 مرات منذ 2006 بصفة مستمرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا أيضاً إلى انفصال النادي رسميا عن مجموعة ريد بول في 2016 في محاولة لمنع تضارب المصالح، وريد بول الآن راع فقط الآن من الجهة القانونية لسالزبورج.

ورغم نجاح الفرق الثلاثة التي في عهدة الشركة إلا أنها ما زالت تحلم بلقب أول كبير وأولها لقب البوندسليجا ثم لقب أوروبا بحكم أنها المرة الأولى التي يعبر فيها الفريق دور المجموعات وسيواجه توتنهام الإنجليزي.