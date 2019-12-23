فليك مدرباً لبايرن حتى نهاية الموسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي بايرن ميونخ تعيين هانزي فليك مدرباً «حتى نهاية الموسم الحالي أقله»، بعد أن تولى مهام تدريب النادي البافاري عقب إقالة الكرواتي كوفاتش في أوائل نوفمبر/‏ تشرين الثاني الماضي. وجاء في بيان على موقع النادي"اتفق بايرن وهانزي فليك على أن يبقى الأخير مدرباً حتى نهاية الموسم الحالي أقله»، مشيراً إلى أن «تمديداً لعقده إلى ما بعد تلك الفترة» هو خيار صريح لبايرن ميونخ.

وقاد فليك منذ استلامه المهمة الفريق إلى الفوز في ثماني مباريات في مختلف المسابقات.