يوفانوفيتش مدرباً لـ «الأبيض»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم تعاقده مع المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، لتولي قيادة منتخبنا الوطني الأول خلفاً للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك.

ويعرف يوفانوفيتش كرة القدم الإماراتية جيداً، حيث سبق له تدريب النصر مرتين، الأولى من 2013 حتى 2016، والثانية في 2018، وقد أقيل من منصبه في المرتين.

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وأنهت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة إجراءات التعاقد مع يوفانوفيتش بفترة أسبوع، حسب توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية. وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي إن «الأبيض» ضمن أولى أولويات اللجنة الانتقالية، لأن الهدف هو المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات وبلوغ مونديال 2022.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن اختيار المدرب جاء بعد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة للجنة المنتخبات والشؤون الفنية التي قامت بدراسة عدد من السير الذاتية للمدربين للإشراف على مهام تدريب «الأبيض»، حيث وقع الاختيار على يوفانوفيتش نظراً لما تتضمنه سيرته من صفات مميزة تناسب المعايير التي وضعتها لجنة المنتخبات، ومن أهمها طموحه لتحقيق الإنجازات وعلمه التام بالكرة الإماراتية.

وأعرب عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، وما ستشهده من مبادرات عدة مثل مبادرة خلوة اتحاد الكرة التي تهدف إلى التواصل مع الخبراء والاستماع لآراء أصحاب القرار والرياضيين والإعلاميين.