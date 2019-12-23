شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ هزيمة لميلان منذ عقدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قسا أتالانتا على ضيفه ميلان ودك شباكه بخماسية نظيفة ضمن منافسات المرحلة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ملحقاً به إحدى أسوأ هزائمه في «سيري أ» منذ قرابة العقدين من الزمن.

وتلقى ميلان أسوأ هزيمة له في «سيري أ» منذ 1998 عندما سقط أمام روما بالنتيجة ذاتها، علماً أن أسوأ هزيمة له تعود إلى 1922 حين سقط على أرضه صفر-8.

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