جناح «منصور بن زايد للخيول» يخطف الأضواء في مهرجان الشيخ زايد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل



جذب جناح «مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة» المقام حالياً ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد 2019 بمنطقة الوثبة في أبوظبي، آلاف الزوار من جميع الجنسيات المختلفة لتعريفهم بتاريخ الخيل العربي الأصيل.

وشهد الجناح حضوراً كبيراً من الجمهور خلال إطلاق أول السحوبات على الجوائز العديدة والمميزة التي يقدمها المهرجان للزوار لإسعادهم، والتي بلغت قيمتها 100 ألف درهم، منها سيارة نيسان صني مقدمة من المسعود للسيارات، إضافة لجوائز نقدية وعينية يقدمها المهرجان لرواده الذين يحرصون على الحضور يومياً لزيارة الجناح.

وقالت لارا صوايا المدير التنفيذي ل «مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية»: يحرص المهرجان سنوياً على دعم مهرجان الشيخ زايد التراثي بوصفه جسراً بين الأجيال تنتقل من خلاله عادات وتقاليد وأساليب حياة الآباء والأجداد ليستمر التواصل قائماً بين الأجيال.

وأكدت أن المشاركة تأتي بهدف تعريف الجماهير بتاريخ الخيل العربي الأصيل وإسعاد الجمهور من مختلف الجنسيات، الذي أخذ مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على عاتقه إعادة الاهتمام به كونه يعد رمزاً تراثياً لدولة الإمارات.

وقال طه الجفال، مسؤول الجناح إن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية حريص على دعم التراث عامة ترجمة لتوجيهات سموه.