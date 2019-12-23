بعد موجة غضب.. ليفربول يعتذر رسميًا عن واقعة نهائي كأس العالم للأندية

نجح ليفربول الإنجليزي، بفك "عقدته" التي دامت لأربعة عقود، وتوج بلقب كأس العالم للأندية مساء السبت، بعد انتصاره الصعب على فلامنغو البرازيلي.



وقدم نادي ليفربول الإنجليزي اعتذارا بعد استخدامه صورة جدلية لشعار "الشمس المشرقة" من أجل حشد الإثارة لمباراة نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي خاضها أمام فلامنغو البرازيلي مساء السبت. حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز- عربية".



وتوج ليفربول بلقب مونديال الأندية بعد فوزه الصعب على فلامنغو في الوقت الإضافي بهدف وحيد أحرزه فيرمينيو، وهي المرة الأولى التي يحصد فيها "الريدز" اللقب.

وقبل المباراة نشر ليفربول مقطع فيديو يستعرض فيها جانبا من لقطات مباراته السابقة مع فلامنغو عام 1981، واستخدم صورة راية "الشمس المشرقة"، فيما قال إن "الانتقام قادم".

ومع ذلك ترتبط الراية ارتباطا وثيقا بالجيش الياباني الإمبريالي، الذي غزا أجزاء كبيرة من آسيا إبان الحرب العالمية الثانية، وسرعان ما أدرك المسؤولين في ليفربول إلى مغزى الشعار، ليقدموا اعتذارا فوريا على اختيارهم له.

وذكر النادي في بيان: "نادي ليفربول نشر مؤخرا صورتين وجدها البعض تحمل بعض الإساءة، وما أن انتبهنا إلى ذلك، اتخذنا إجراء فوريا لتصحيح تلك الأخطاء، وإزالة تلك الصور".

وأضاف البيان "نود أن نعتذر لأي شخص ربما يكون قد شعر بالاستياء، وسنفعل كل شيء بوسعنا لنضمن عدم حدوث مثل هذا في المستقبل".

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وبجانب أن تلك هذه المرة الأولى التي يحرز فيها ليفربول اللقب، أصبح "الريدز" ثاني فريق إنجليزي يفوز بالكأس بعد مانشستر يونايتد الذي حصل على اللقب عام 2008.

وفي سياق متصل، توج النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مساء السبت الماضي، بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية المقام في قطر 2019، ليضيف رقما قياسيا آخر إلى سجله إضافة لكونه أول مصري يحرز البطولة.

وشارك صلاح في مباراتين لفريقه ليفربول الأولى أمام مونتيري المكسيكي، التي حسمها "الريدز" بالفوز 2-1 وساهم النجم المصري بصناعة هدف لفريقه، أما المباراة الثانية فقد انتزع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لفريق ليفربول لقب بطولة كأس العالم للأندية 2019، بعد الفوز 1-0 على فلامنغو.

وبات صلاح بعد التتويج بهذه الجائزة أول مصري وعربي يحصد هذه الجائزة.

وحصد لاعب فلامنغو، برونو هنريكين، جائزة ثاني أفضل لاعب بعدما سجل هدفا وصنع آخر في البطولة، ونال كارلوس إدواردو لاعب الهلال الجائزة البرونزية.

ونجح ليفربول بعد حصده لهذه البطولة في كسر عقدته بعد أن خسر نهائي 2005 أمام ساوباولو بهدف دون مقابل.

وشهدت المباراة تألقا لافتا من حارس فلامنغو دييغو ألفيس، الذي أنقذ فرصا عدة من نجوم ليفربول، قبل أن يستسلم لخبرة أبطال أوروبا.

وانتهى الوقت الأصلي في مباراة ليفربول أمام فلامنغو بالتعادل السلبي، الأمر الذي دفع المباراة لشوطين إضافيين، تمكن فيها "الريدز" من حسم المباراة بهدف نظيف.