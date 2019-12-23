شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يعود إلى مصر للمشاركة فى مباراة الأساطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك وائل جمعة، مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، فى مباراة الأساطير التى تقام تحت سفح الأهرامات بالجيزة فى السادس من يناير المقبل، قبل حفل اختيار أفضل لاعب فى أفريقيا.

وكتب وائل جمعة، عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، "بإذن الله إلى مصر الحبيبة للمشاركة فى مباراة الأساطير فى سفح الأهرامات وأبو الهول بدعوه من @FIFAcom و @CAF_Online والمشاركه فى حفل افضل لاعب فى أفريقيا ..بالتوفيق لـ #محمد_صلاح و #طارق_حامد.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى افريقيا لعام 2019، وضمت كلاً من: محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادى مانشستر سيتى الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى.

وقاد محمد صلاح وساديو مانى فريق ليفربول للحصول على 3 بطولات عام 2019، وهى دورى ابطال اوروبا وكأس السوبر الأوروبى، وكأس العالم للأندية، بينما قاد رياض محرز منتخب الجزائر للحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين، بجانب كافة البطولات الإنجليزية مع مانشستر سيتي.